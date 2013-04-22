В Киеве сошел очередной оползень: дом навис над пропастью (фото)

После схода оползня оголился фундамент дома

На Батыевой горе в Киеве возле частного дома сошел оползень, в результате чего дом навис над пропастью и может рухнуть в любой момент, сообщает «Сегодня».

Раньше между зданием и обрывом была земля. Но после того как сошел крупный оползень (около 15 метров), вниз рухнула глина с деревьями, оголив фундамент постройки.

По словам одного из жителей дома, частной усадьбой по улице Огородная, 20 владеет один человек, но проживают две семьи в большом и маленьком домах.

«Участок с домами был куплен владельцем пять лет назад. Есть все разрешительные документы на постройку. А причиной обвала может быть забитая ливневка вверх по улице Огородней. Воде, после того как снег растаял, не было куда деваться. Вот она и нашла брешь между нашим и соседским домом», – рассказал житель аварийного здания.

По его словам, городские власти не особо помогают им сдерживать склон, только один раз пришли с проверкой. Они наняли рабочих за свой счет. «Другого выхода у нас нет — или тратить деньги, или ползти в пропасть», – утверждает мужчина.

Возле опорной стены дома строители укрепили место обвала, засыпав его глиной. Мужчины вогнали в шаткую землю несколько металлических балок и оббили их досками, которые должны сдерживать грунт. «Забили сваи в землю метров на три, но устоят ли они – гарантировать не можем», – говорят рабочие.

Боятся обвала и жители девятиэтажного дома под Батыевой горой – на улице Нововокзальной, 21. Их дом находится прямо под нависшей усадьбой. Если будет новый обвал, их завалит. «Оползень оголил фундаменты частного дома, и он угрожающе нависает над пропастью. Мы боимся, что особняк и пласты земли после ближайшего сильного ливня поползут прямо на нас», – рассказывает житель дома на Нововокзальной.

В КП «СУППР» уверяют, что держат на контроле все 120 оползнеопасных участков по городу. «Мы обязательно будем помогать жителям на Батыевой горе, наши специалисты выезжали на место. И если их не отселили, значит ситуация с оползнем не опасная. По всем проблемным участкам будут разработаны проекты по их укреплению. Ремонт одного участка может стоить 20-30 миллионов гривен», – отметил начальник КП «СУППР» Николай Семенишин.

Фото: «Сегодня»