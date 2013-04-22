Киеву вернули землю в центре города стоимостью 7 миллионов

Суд удовлетворил иск прокуратуры / Фото: job-sbu.org

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры Голосеевского района о возвращении в коммунальную собственность 0,5 га земли стоимостью свыше 7,3 млн грн по ул. Горького в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района столицы, установлено, что с 2004 года земельный участок по ул. Горького, 155-А используется ООО «Укрстройфирма» на основании договора аренды, заключенного с Киевсоветом, для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-офисного комплекса.

Как показала прокурорская проверка, с октября 2009 года предприятие систематически не платит арендную плату за землю и задолжало государству почти 765 тыс. грн.

В связи с невыполнением ООО «Укрстройфирма» условий договора прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды земли и возвращении ее столичной громаде.