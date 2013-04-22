В Киеве автомобиль провалился под асфальт (видео)

Припаркованный Hyundai Grandeur провалился под асфальт из-за прорыва трубы

В Киеве вследствие прорыва трубы с холодной водой под асфальт провалился автомобиль.

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в столице, сегодня в 8.32 в оперативно-координационный центр ведомства поступило сообщение о том, что автомобиль Hyundai Grandeur, припаркованный на тротуаре, провалился под асфальт вследствие прорыва трубы холодного водоснабжения. Яма, в которую попал автомобиль, имеет размер 3х4, глубиной 2 м.

По указанному адресу: ул. Жмаченко, 26, прибыли пожарно-спасательные подразделения, работники ПАО АК «Киевводоканал». Спасатели пытались вытянуть из ямы авто с помощью лебедки, но им это не удалось. На место происшествия выехал автомобиль с краном.

От электроснабжения отключен Киевский техникум гостиничного хозяйства.

Аварийно-спасательные службы до сих пор работают на месте. Движение на дороге ограничено.

Видео: Youtube