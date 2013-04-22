Жителям трех столичных жилмассивов отключили горячую воду

Нет горячей воды у жителей Беличей, Новобеличей и Академгородка

Специалисты публичного акционерного общества «Киевэнерго» в рамках подготовки к следующему отопительному сезону начали ежегодные гидравлические испытания теплосетей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации «Киевэнерго», первые гидравлические испытания на сетях, которые обслуживают жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок в Святошинском районе, продлятся с 22 до 29 апреля.

Испытания тепловых сетей будут производиться в пределах проспекта Победы, улиц Николая Ушакова, Уборевича, Чернобыльской, Осенней, Октябрьской, Булаховского, Наумова, Подлесной, Олевской, Бахмача, Клавдиевской, Гаршина, Рахманинова, проспекта Палладина, улиц Доброхотова, Семашко, частично Кольцевой дороги.

В связи с этим поставки горячей воды на жилые массивы временно приостановлены.

В «Киевэнерго» отметили, что испытания позволяют выявить и ликвидировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков и предотвратить появление повреждений во время отопительного сезона. Гидравлические испытания будут проводиться с апреля до сентября поэтапно в отдельных микрорайонах столицы.

Как сообщают в обществе, испытания осуществляются теплосетевой водой, охлажденной до температуры 40 градусов, с повышенным 25% давлением, что отвечает нормативам. Провести их без отключения горячего водоснабжения технологически невозможно. Потому на протяжении испытаний и ликвидации выявленных в результате их повреждений в отдельных микрорайонах столицы временно не будет горячего водоснабжения.

В «Киевэнерго» призывают киевлян соблюдать правила безопасности при выявлении проседания асфальта, пара или утечки горячей воды на поверхность. Запрещено приближаться к таким местам. Необходимо срочно вызвать аварийную бригаду по телефону контакт-центра: 15-88 или 202-15-88.

Дополнительную информацию о проведении испытаний теплосетей можно получить по телефонам контакт-центра: 15-88 или 202-15-88 (для звонков с мобильного), а также на официальном сайте: www.kyivenergo.ua.

За период проведения испытаний, когда в домах нет горячего водоснабжения, «Киевэнерго» не начисляет жилищно-эксплуатационным организациям объемы потребления тепловой энергии, а ЖЭО корректируют расчеты с жителями и не взимают плату за горячую воду.