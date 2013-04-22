В Киевской области райадминистрация незаконно раздала 32 га земли

Стоимость земельного участка составляет более 10 миллионов / Фото: «Земприват»

В Киевской области по результатам ревизии специалистов Госфининспекции в государственную собственность возвращены земельные участки общей площадью 32,8 га стоимостью более 10 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной финансовой инспекции Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фастовской райгосадминистрации, которую в 2011 году провели специалисты КРУ в Киевской области (в настоящее время – Госфининспекция в Киевской области), выявлены факты незаконного отчуждения земельных участков.

Так, Фастовская райгосадминистрация вопреки законодательству издала распоряжение о предоставлении разрешения ООО «СП» Фастовецкое имени Зеленько» на право собственности на земельные участки для ведения товарного сельскохозяйственного производства. На его основании общество незаконно получило в собственность несколько земельных участков общей площадью 32,8 га, стоимостью, согласно экспертной оценке, более 10 млн грн.

По результатам ревизии органы прокуратуры обратились в суд с иском об отмене распоряжения райгосадминистрации.

В соответствии с постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда, в марте 2013 года эти земельные участки были возвращены в собственность государства.