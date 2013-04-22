Рейдеры выселили киевскую учительницу из дома

Неизвестные пытались силой вытащить учительницу из дома / Фото: «Аргумент»

Киевскую учительницу Нину Москаленко выселили из ее дома, а дом заварили металлическими щитами.

Об этом «Украинской правде» сообщил активист от «Свободы» Александр Куликовский, который находится на месте событий.

«Утром приехала исполнительная службы, три автобуса милиции и представители якобы от той стороны. Милиция пока держит нейтральную позицию. Ребята от стороны рейдеров еще утром выбросили все вещи Нины Ивановны на улицу, выломали двери, диван стоит на улице...», – рассказал он.

«Еще они заварили железными щитами двери и установили решетки на окна. Дом полностью заварен. То есть сейчас можно проходить только по веранде, а внутри дома комнаты со всех сторон заварены. Попасть внутрь дома Нина Ивановна уже не может», – добавил он.

По словам Куликовского, сама Нина Москаленко «ходит по городу, она держится».

«Сейчас рейдеры все прекратили, тишина, но неизвестно, что будет происходить дальше. По нашей информации, другая сторона позвала подкрепление – людей в штатском, рейдеров. Мы сейчас ожидаем каких-то действий с их стороны», – сообщил активист.

Как известно, утром в дом Москаленко ворвались неизвестные. Они пытались силой вытащить женщину из дома.

«Тянут ее по полу. Другие неизвестные выбрасывают ее вещи. Милиция на это никак не реагирует, только угрожает составить на присутствующих общественных активистов админпротоколы», – написал очевидец.

В воскресенье во двор Москаленко неизвестные начали свозить металлические листы и сваривать арматуру.

Как сообщалось, в феврале Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о выселении учительницы из дома в центре Киева.

В ноябре прошлого года Печерский райсуд постановил выселить Москаленко с ее мамой и несовершеннолетним сыном из ее дома.