Киевская толока собрала рекордное количество людей

20 апреля в Киеве прошла Вторая Киевская толока, которая собрала рекордное количество людей.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, вместе с работниками «Киевзеленстроя» и чиновниками столицу приводили в порядок несколько тысяч киевлян.

Председатель КГГА Александр Попов вместе с другими чиновниками и киевлянами сажал цветы и деревья в парке им. Шевченко. Затем глава КГГА убирал мусор на склонах Днепра возле памятника Магдебургскому праву вместе с сотрудниками Департамента архитектуры и коммунальщиками. В результате с окрестностей памятника вывезли несколько тонн мусора.

Как сообщалось, в настоящее время проходит реконструкция лестницы, ведущей к памятнику Магдебургскому праву. По словам Александра Попова, его планируется объединить пешеходной зоной с Почтовой площадью и набережной, чтобы превратить памятник в одно из популярных мест города.

Ближе к полудню Александр Попов отправился в район Синего озера, которое недавно было возвращено в собственность городской общины. Здесь градоначальник также убирал мусор, а затем вместе с жителями Виноградаря высаживал березовую рощу.

Последним пунктом в субботнике для Попова стал ботанический сад им. Академика Фомина. Здесь проводили субботник сотрудники мэрии. К прибытию Попова ботсад убирало более двухсот чиновников КГГА. Градоначальник также стал обустраивать одну из клумб.

Всего в течение субботы были очищены от мусора и озеленены 127 участков, определенных «Киевзеленстроем». Кроме того, киевляне убрали и озеленили дворы своих домов, территорию возле школ и вузов, предприятий и лечебных заведений.