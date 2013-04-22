На столичной Оболони построят парк аттракционов

Киевлянам обещают многообразные аттракционы

В Оболонском районе Киева планируется провести реконструкцию парка отдыха «Оболонь», в урочище «Наталка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на районную власть, после выполнения всех работ жители района получат современное место отдыха с большой зеленой зоной и многообразными аттракционами.

Как отмечают в Оболонской райгосадминистрации, в настоящее время в урочище «Наталка», расположенном вблизи Московского моста на полуострове, находится недостроенный запущенный парк. После его реконструкции, кроме обустроенной живописной набережной и парковых дорожек, там создадут площадку для мини-футбола, волейбола, тренажерную площадку, детский автодром и т.п. К Днепру проляжет аллея, а на берегу реки будет расположена смотровая площадка.

Общая площадь реконструированного парка составит 12 гектаров.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению КГГА от 5 марта 2012 г. Оболонская РГА определена заказчиком выполнения работ по проектированию и реконструкции парка отдыха «Оболонь» в урочище «Наталка» на Оболонской набережной. Финансирование работ предусмотрено осуществлять за счет средств Программы социально-экономического развития Киева 2012 г. и последующих лет.