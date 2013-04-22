На Киевщине депутат сельсовета спровоцировал ДТП: погиб мотоциклист

Депутат выехал на встречную полосу, где столкнулся со скутером

Генеральной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении депутата Шевченковского сельского совета Броварского района Киевской области, по вине которого погиб мотоциклист.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры со ссылкой на старшего прокурора отдела ГПУ Павла Васенкова.

«В ходе досудебного расследования установлено, что депутат сельсовета, управляя автомобилем Nissan Interstar, превысил максимально разрешенную скорость и выехал на предназначенную для встречного движения сторону дороги, где столкнулся с мотороллером ЭХ-150А», – сказал прокурор.

По его словам, вследствие этого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в с. Бобрик Броварского района, водитель мотороллера погиб, а его пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести.

«21 марта 2013 года водителю Nissan Interstar было вручено уведомление о подозрении, а 22 марта Печерским районным судом Киева в отношении него избрана мера пресечения в виде личного обязательства», – сказал П.Васенков.

Он также отметил, что расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего), осуществлялось Главным следственным управлениям МВД Украины. Сведения о правонарушении были внесены в ЕРДР.

«В настоящее время обвинительный акт направлен в Броварской горрайонный суд Киевской области», – сообщил прокурор.