Азаров приказал укрепить сооружения Бортнической станции

На Бортнической станции аэрации будут проведены профилактические работы

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил организовать работы по укреплению сооружений Бортнической станции аэрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее поручение Н.Азаров дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Нужно провести профилактические работы на станции, укрепить ее сооружения. Сейчас все высохнет, можно будет проехать по дамбе, подсыпать, укрепить, где нужно. Об этом нужно думать сейчас, а не тогда, когда происходит чрезвычайная ситуация. Время есть, нужно спокойно и качественно все отремонтировать», – отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля около 19.00 на иловом поле №3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации произошел прорыв дамбы.

Причиной прорыва стало таяние снега и повышение грунтовых вод.

Ликвидировали чрезвычайную ситуацию в 6 часов утра 11 апреля.

11 апреля председатель КГГА Александр Попов заверил, что авария не повлияла на качество питьевой воды в Киеве.