В Киеве пройдет показ украинских короткометражек

Кинопоказы состоятся 23-24 апреля в кинотеатре «Киев»

В Киеве 23-24 апреля в рамках проекта «Большие Короткие Метры» состоятся показы дебютных и короткометражных фильмов классиков украинского кинематографа.

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, Национальный Центр Александра Довженко и Госкино начинают масштабный проект «Большие Короткие Метры».

Кинопоказ первой серии проекта состоится 23-24 апреля в художественном центре «Кинотеатр «Киев».

Основу первого сборника «Больших Коротких Метров» составляют фильмы режиссеров-шестидесятников, которые стали прологом к появлению феномена украинского поэтического кино. «Эти фильмы, часто недооцененные и малоизвестные, являются своеобразными культурными событиями, которые навсегда изменили как художественный ландшафт Украины, так и персональные истории режиссеров. Часть этих лент попала под запрещение, и надолго легла на полке», – отметили в Госкино.

В программу первой серии показов вошли знаковые дебюты, снятые в Украине на протяжении 1925-1973 годов. После съемок кинопроб к фильму Сергея Параджанова «Киевские фрески» дирекция киностудии приняла решение прекратить съемки «в целом импрессионистского фильма, пронизанного идеей пацифизма». От картины остались лишь 15-минутные кинопробы, которые уцелели благодаря оператору Александру Антипенко, поскольку он выдал их за свою дипломную работу.

За курсовую работу «Та, что входит в море» Леонид Осыка был публично обвинен в «экзистенциализме», «упадничестве» и «заимствовании у «новой волны». Невзирая на мнение руководства студии, режиссер отказался переделывать фильм. Фильмы С.Параджанова и Л.Осыки вышли лишь в конце 1980-х годов.

Лента Виктора Греся «Кто умрет сегодня» считалась потерянной, пока не была воссоздана режиссером в 2007 году.

Среди 16 отобранных лент следует также отметить работы Романа Балаяна («Вор»), Николая Мащенко («Ребенок»), Бориса Ивченко («Антракт»), Киры и Александра Муратовых («Весенний дождь»).

Вторая серия показов стартует осенью 2013 году, и хронологически будет охватывать период с 1975 по 1990 год. Третья, соответственно – «большие короткие метры» независимой Украины. Показы будут проходить при участии режиссеров и актеров представленных фильмов.