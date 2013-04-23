К Пасхе свыше 300 тысяч киевлян получат материальную помощь

Матпомощь составит от 100 до 500 грн

Материальную помощь выплатят социально незащищенным слоям населения В столице к Пасхе отдельные категории социально незащищенных слоев населения получат одноразовую адресную социальную материальную помощь. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, размер выплат составит от 100 до 500 грн, их получат почти 338,5 тысяч жителей города.

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