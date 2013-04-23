К Пасхе свыше 300 тысяч киевлян получат материальную помощь
10:29, 23 апреля 2013Киев
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Матпомощь составит от 100 до 500 грн
Материальную помощь выплатят социально незащищенным слоям населения
В столице к Пасхе отдельные категории социально незащищенных слоев населения получат одноразовую адресную социальную материальную помощь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, размер выплат составит от 100 до 500 грн, их получат почти 338,5 тысяч жителей города.
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