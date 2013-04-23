В Киеве застройщик незаконно вырубил деревья возле Совских прудов
Строительные работы велись на Кировоградской
Строители уничтожили зеленых насаждений на 750 тыс. грн
Прокуратура Соломенского района Киева открыла уголовное производство по факту незаконной вырубки деревьев при проведении строительных работ по улице Кировоградской в Соломенском районе столицы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района, земельный участок общей площадью 1 га по улице Кировоградской, 70, в районе Совских прудов был предоставлен в долгосрочную аренду ООО «Кийжитло» для строительства жилого дома с подземным паркингом.
Прокурорской проверкой установлено, что, не имея разрешительных документов, служебные лица общества самовольно сняли поверхностный слой почвы и уничтожили зеленые насаждения на указанном участке, нанеся государству ущерб на сумму 750 тыс. грн.
Сведения о совершении служебными лицами общества уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365-1 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий служебным лицом). Досудебное расследование продолжается.