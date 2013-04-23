В столичной многоэтажке горела квартира: есть пострадавшие

Пожарные спасли из огня двух человек

В оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома по бульвару Вернадского, 67.

Сразу после поступления вызова на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибыв по указанному адресу, спасатели принялись к разведке, во время которой спасли двух человек, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Один из мужчин – владелец квартиры – получил ожоги тела. Его госпитализировали в ожоговый центр больницы.

Пожар огнеборцы быстро ликвидировали. В результате сгорели и повреждены тумба, кровать, шкаф, холодильник, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Причину пожара и материальный ущерб устанавливаются специалисты.