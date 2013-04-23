Томенко уверен, что выборов в Киевсовет в этом году не будет

Главной задачей Томенко называет возвращение власти киевлянам

Народный депутат Украины Николай Томенко убежден, что оппозиция должна вести борьбу за восстановление самоуправления в Киеве, отстаивать проведение одновременно выборов городского головы и Киевского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

«Создается впечатление, что часть киевского политикума приняла правила игры власти и ринулись делить шкуру еще не убитого медведя. Так, несколько политиков, которые представляют самопровозглашенных кандидатов на должность городского головы, начали беспощадную борьбу за кресло мэра Киева, хотя выборы еще не назначены, и власть, скорее всего, разрешит «с барского плеча» их проводить в августе, когда не будет большинства киевлян. Но самое главнее то, что власть не позволит переизбирать Киевсовет», – отметил Н.Томенко.

По его убеждению, принимать такие правила игры – значит изменить Киеву и местному самоуправлению. «Ведь главная задача сегодня – не то, кто будет мэром столицы, а то, как вернуть власть киевлянам. А без переизбрания нынешнего состава Киевсовета – коррумпированного, запятнанного «земельного большинства» Черновецкого – начать восстанавливать местное самоуправление в столице в принципе невозможно», – считает народный депутат.