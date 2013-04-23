Работникам завода на Киевщине выплатили миллионный долг по зарплате

Причиной долгов по зарплате стало снижение цен на сахар / Фото: «Газета киевская»

Под надзором и контролем Кагарлыкской межрайонной прокуратуры Киевской области состоялось погашение задолженности по зарплате в сумме свыше 1 млн 113 тыс. грн работникам ПАО «Кагарлыкский сахарный завод».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов территориальной государственной инспекции по вопросам труда в Киевской области была проведена проверка деятельности сахарного завода относительно соблюдения требований законодательства об оплате труда. Как выявила проверка, одной из основных причин возникновения долга стало снижение рыночной цены на сахар.

Прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона.

На выполнение требований представления задолженность выплачена в полном объеме.