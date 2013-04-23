СМИ: Питье воды из-под крана в Киеве может вызвать рак

Вода из-под столичных кранов совершенно непригодна для питья

Вода, которую пьют ежедневно киевляне, является крайне опасной. Кариес, выпадение зубов, волос, гастрит и, при худшем прогнозе, онкозаболевания – эти недуги может подхватить каждый, кто ежедневно будет употреблять обычную воду из-под крана.

На Деснянской и Днепровской водопроводных станциях ежедневно работают более семисот человек. Они обеспечивают 90 процентов столицы питьевой водой, сообщает ТСН.

До того, пока вода попадает в краны, она проходит цикл очистки. Сначала – забор из реки, затем добавляют коагулянты, флокулянты, хлор и аммиак.

«Для того чтобы очистить воду, которая более загрязнена в весенний паводок, мы просто используем реагенты. Сейчас двойная доза», – признается председатель правления ПАО АК «Киевводоканал» Валерий Ченчевой.

Далее – отстаивание, фильтрация, озонирование и подача в трубопровод. Ежесуточно водоканал анализирует около тысячи проб воды по двадцати двум показателям.

Главными источниками столичной водопроводной воды является Десна и Днепр. «Днепр и Десна относятся к 3-му классу загрязнения. По некоторым качественным показателям, даже к 4-й группе. Вода этих источников практически не должна использоваться в качестве сырья для подготовки питьевой воды», – отмечает главный инженер департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО АК «Киевводоканал» Владимир Костюк.

«В Киеве можно воду брать из крана и пить. Пожалуйста, я готов с любого крана выпить воды», – уверяет в то же время Ченчевой.

Журналисты набрали 6 литров воды из-под крана и отнесли на проверку в Институт химии воды. Уже на первом этапе, биотестировании, в «живой» водопроводной воде рыбы погибают за 30 секунд.

За полторы недели готов полный анализ: измерили 33 химических, биологических и микологических показателя. Почти в трети – превышение по санитарным нормам: вода более окрашена и окислена, вдвое превышена мутность, с обилием углерода и марганца. Заключение экспертизы: эта вода не пригодна для питья.

«Через полгода уже начинается заболевание. Если есть заболевание, оно обостряется, если нет – оно приобретается. Различные хронические заболевания – печень, гастрит, кариес, выпадение волос», – рассказывает кандидат биологических наук института коллоидной химии и химии воды Майя Верголяс.

«Вся эта микрофлора мутированная, и эти загрязнения химические, которые там есть, они вызывают онкозаболевания», – убежден доктор химических наук, академик НАНУ, директор института химии воды Владислав Гончарук.

Не намного лучше водопроводной и вся бутилированная вода. Даже так называемая «детская».

Гончарук предлагает в Киеве, например, пользоваться только артезианской водой. Но на сегодня 34 бювета из 186 не работают. В их воде завышено содержимое кремния, железа, марганца и аммония. Причина – устаревшие трубы и фильтры.