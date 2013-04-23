Попов поможет Украине подписать соглашение об ассоциации с ЕС - эксперт

Попову удалось представить Украину в качестве надежного партнера

Активное сотрудничество Киева и Вены будет дополнительным аргументом для подписания Евросоюзом соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС осенью нынешнего года.

Такое мнение высказал президент Украинской Академии политических наук Николай Михальченко, сообщает Gazeta.ua.

«Я думаю, те доверительные отношения и уровень сотрудничества, которые сложились между столицей Украины и столицей Австрии, будут дополнительным аргументом для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. На самом деле положительные впечатления Запада об Украине строятся именно из таких вот мелких «кубиков» – успешного сотрудничества отдельных городов, регионов», – отметил Николай Михальченко.

По его словам, «руководителю КГГА Александру Попову удалось главное – представить Киев, а значит и Украину, в качестве надежного партнера. Австрийский бизнес сегодня готов вкладывать и вкладывает в украинскую столицу серьезные инвестиции. Это говорит о доверии к столичной власти, о том, что инвесторы убеждены в неизменности взятого Киевом курса на развитие», – отметил Николай Михальченко.

По мнению политолога, Вена, наряду с Варшавой, сегодня становится агентом защиты интересов Украины в Евросоюзе. «В нынешнем году Украина председательствует в ОБСЕ. Штаб-квартира этой организации, напомню, находится именно в Вене. Также на увеличение симпатиков Украины среди австрийского истеблишмента работает плотное сотрудничество властей Вены и Киева. В целом это дает положительный эффект, и уже сегодня многие специалисты говорят о Вене, как о втором центре защиты интересов Украины в ЕС после Варшавы», – сказал Николай Михальченко.

Напомним, что в Вену с трехдневным визитом, посвященным юбилею побратимских отношений Вены и Киева, отбыла делегация во главе с главой КГГА Александром Поповым. В состав делегации включены представители десятков киевских предприятий, которые примут участие в бизнес-форуме в рамках Дней Киева в Вене. Столичная власть, в свою очередь, представит бизнес-кругам Австрии программу «Киев инвестиционный», в которой определены стратегические направления развития Киева и представлены проекты, где предполагается участие инвесторов.