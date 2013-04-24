КГГА решила закрыть днем для грузовиков въезд в Киев

Грузовикам разрешат двигаться только по определенным дорогам

Киевская городская государственная администрация по поручению Александра Попова подготовила проект решения о запрете въезда грузового транспорта на территорию города в дневное время.

Как сообщает пресс-служба КГГА, вынести проект на рассмотрение депутатов Киевсовета планируется уже на следующее пленарное заседание.

«Киев не может полностью запретить ездить по городу грузовым автомобилям и фурам, поскольку Кольцевая дорога проблему транзитного транспорта полностью не решает», – отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко в эфире программы «Столица» на ТРК «Киев».

Таким образом, предлагается движение транзитного грузового транспорта по территории города Киева разрешить с 20:00 до 07:00, что поможет сохранить асфальтовое покрытие.

Также в проекте решения предложен перечень проспектов, площадей и улиц, которыми смогут пользоваться грузовики для транзитного движения через город, в частности: просп. Бажана, Южный мостовой переход через реку Днепр, Столичное шоссе, ул. Академика Заболотного, площадь Одесская, Большая кольцевая дорога, ул. Академика Палладина, ул. Городская, Гостомельское шоссе, Новая дорога, просп. Минский, площадь Шевченко, ул. Полярная, Богатырская, площадь Тульская, просп. Московский, Генерала Ватутина, площадь Керченская, ул. Братиславская и Броварской проспект.

Что касается зимы, то, по словам Голубченко, необходимо регулировать въезды решением штаба по чрезвычайным ситуациям и ограничивать движение грузовых автомобилей, учитывая состояние дорожного покрытия и погодных условий.