Польза от иностранных инвесторов Киеву будет не скоро, но большая – эксперты

Руководство КГГА представило бизнес-кругам Австрии программу «Киев инвестиционный» / Фото: КГГА

Усилия столичной власти по привлечению прямых иностранных инвестиций дадут ощутимый эффект через три-пять лет. При этом экономический подъем Киева, вызванный ростом инвестиций, будет носить долговременный характер, считает руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко.

«Надо понимать, что нацеленность главы Киевгоргосадминистрации Александра Попова на привлечение западных инвестиций имеет свои плюсы и минусы. Европейский бизнес работает по правилам, к которым в Украине только недавно начали привыкать. В первую очередь, это «длинные деньги». Инвестор приходит надолго и всерьез. Соответственно, экономический эффект от таких инвестиций является отложенным. Киевлянам не стоит ожидать, что результаты работы столичной власти по привлечению евроинвесторов станут видны уже сегодня», – сказал эксперт.

«С другой стороны, такой подход гарантирует столице длительный экономический подъем. Это работа на перспективу, на обеспечение прочности экономики города в будущем. Это главный положительный момент. Вторым положительным моментом можно назвать то, что рабочие места, благодаря привлеченным инвестициям в Киеве, уже создаются. Полагаю, для киевлян этот момент является важным с точки зрения соблюдения их интересов», – сказал эксперт.

Напомним, что глава КГГА Александр Попов пребывает с официальным визитом в столице Австрии Вене. В состав столичной делегации включены представители десятков киевских компаний, которые планируют наладить сотрудничество с австрийскими предпринимателями. В свою очередь руководство КГГА представило бизнес-кругам Австрии программу «Киев инвестиционный», в которой определены стратегические направления развития Киева и представлены инвестиционные проекты.