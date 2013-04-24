Попов просит водителей проверять, где идет ремонт дорог

Водителям советуют планировать маршруты с учетом графика ремонта

Председатель КГГА Александр Попов призывает киевлян-водителей активнее пользоваться услугами информационного сайта «Киевремконтроль» и планировать свои маршруты с учетом графика проведения ремонтных работ на дорогах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мы благодарны всем киевлянам, которые поддержали инициативу городской власти относительно контроля общественности за ходом и качеством ремонта киевских дорог. Дорожные службы прилагают максимум усилий, чтобы в сжатые сроки завершить ремонтные работы и улучшить состояние дорог после тяжелой зимы», – сообщил А.Попов.

Для того чтобы минимизировать неудобства для водителей, на специально созданном сайте «Контроль ремонта дорог» (www.remcontrol.com.ua) ежедневно размещается информация о запланированных на ближайшие дни ремонтных работах в столице с указанием времени и точного адреса их проведения. Это даст возможность водителям при планировании маршрута поездки избегать мест, где работают дорожные службы.