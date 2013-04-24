Киевский ЦУМ находился в аварийном состоянии – инспекция

Строительные работы на территории ЦУМа

Инспекторы Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве не нашли нарушений при реконструкции ЦУМа. Об этом заявил заместитель начальника Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве Иван Алексеенко.

«Реконструкции – хорошее дело, а здесь еще и проводится реставрация фасада. То есть ЦУМ сохранит тот внешний облик, который мы знаем и помним. Да, людей пугает неизвестность. Многие думают, что если что-то уже существует, то все, трогать это не нужно, все хорошо. А в каком оно состоянии – уже не интересует никого», – отметил Алексеенко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о разрушении тыльной стороны ЦУМа и увеличении его этажности. В результате инспекторской проверки объекта специалисты инспекции установили, что необходимость демонтажа старого здания, за исключением фасада, очевидна.

«Мы видели все демонтируемые конструкции, у нас есть фотографии, и мы можем констатировать, что они находятся в ужасном состоянии. Несущие конструкции, принимающие на себя основную нагрузку, в коррозии. Они разрушаются, – заявила начальник инспекционного отдела ГАСК Светлана Борисова. – Сейчас полномасштабные строительные работы еще не ведутся, идет только демонтаж и усиление несущих колонн фасада со стороны Крещатика, применяются специальные технологии по закреплению».

Как подчеркнула Борисова, Киевсовет выделил под это строительство землю, застройщик разработал проектную документацию, получил исходные данные на проектирование и разрешение в Управлении архитектуры при КГГА.

«Без заключения органов охраны памятников культуры строительство не началось бы. И в проектной документации этот пункт тоже обозначен. ЭСТА Холдинг (владелец ЦУМа – ред.) делал техническое обследование как самого здания, так и прилегающей территории. НИИ строительных конструкций ведет мониторинг состояния соседних зданий, наблюдает, как это строительство будет на них влиять, там установлены специальные маяки», – отметила Борисова.

В инспекции отметили, что в настоящее время официальных жалоб относительно реконструкции нет, но объект без внимания не останется, учитывая его расположение в самом центре города.

В результате реализации проекта «Реконструкция здания с реставрацией фасадов» ЭСТА Холдинг (входит в группу СКМ Рината Ахметова) планирует увеличить общую площадь главного столичного универмага вдвое и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора и подземного пространства. Главные фасады здания постройки 1939 года будут сохранены в неизменном виде и укреплены. ЭСТА Холдинг планирует инвестировать в реконструкцию ЦУМа более $100 млн. Окончание работ планируется в 2015 году.