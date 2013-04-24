Минздрав взялся за киевскую клинику, отказавшуюся помочь раненому мужчине

Толстанов напомнил работникам клиники об уголовной ответственности

В Министерстве здравоохранения обещают серьезные выводы относительно факта неоказания медицинской помощи человеку работниками частной клиники в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

По его словам, по распоряжению министра здравоохранения Украины, в Минздраве создана рабочая группа для расследования причин неоказания медицинской помощи человеку работниками частного учреждения здравоохранения на улице Саксаганского в Киеве.

По словам заместителя министра, комиссия исследует лицензионные условия данной частной клиники. Он также сообщил, что сегодня руководство клиники должно пообщаться с журналистами.

В то же время, А.Толстанов подчеркнул, в любых обстоятельствах врач должен оказывать неотложную медицинскую помощь. При этом он напомнил, что за неоказание помощи существует уголовная ответственность.

Также он отметил, что украинское законодательство предусматривает, что человек имеет право получить медицинскую помощь в медицинском учреждении, независимо от формы собственности.

«Выводы будут серьезными», – подытожил А.Толстанов.

Отвечая на вопрос, почему так долго ехала «скорая», А.Толстанов отметил, что в Киеве очень сложный трафик, но этим, в то же время, нельзя прикрываться, и в Минздраве также будут разбираться с этим.

В то же время пресс-служба Минздрава сообщает, что «рабочая группа во главе с заместителем министра здравоохранения Александром Толстановым должна изучить обстоятельства, при которых работниками частного учреждения здравоохранения было отказано в оказании медицинской помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии, и сделать соответствующие выводы».

Пресс-служба напоминает, что Законом Украины «Об экстренной медицинской помощи» предусмотрено, что каждый гражданин Украины и любое другое лицо имеют право сообщить лечащему врачу или работнику ближайшего учреждения здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения о своем неотложном состоянии или о неотложном состоянии другого человека.

«В соответствии со статьей 136 Уголовного кодекса Украины неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, при возможности оказать такую помощь или несообщение о таком состоянии лица надлежащим учреждениям или лицам, если они повлекли смерть пострадавшего, караются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет», – отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, в Киеве на улице Саксаганского около 16.00 убили мужчину. Как написала на своей странице в Facebook очевидец происшествия Елизавета Татаринова: «Приблизительно час тому назад стала свидетелем преступления. Прямо на тротуаре – окровавленный человек. С трудом дышит. Рядом валяются разбитые очки, бумажник... Редкие прохожие с удивлением останавливаются, кто-то спешит пройти мимо», – написала она.

По словам Е.Татариновой, вызванная милиция и бригада скорой помощи приехали почти с получасовым опозданием, а персонал расположенной рядом частной клиники согласился принять меры к пострадавшему после длительных уговоров и угроз «ославить» на всю страну.