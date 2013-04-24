Главврач столичной клиники уверяет, что они не отказывали в помощи раненому

Мужчина от полученных ран скончался на месте

Частная клиника «Healthy&Happy» не отказывала в предоставлении медицинской помощи раненому ножом мужчине, убийство которого произошло вчера в центре Киева на улице Саксаганского, была только задержка в оказании такой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам главный врач клиники Борис Коган.

«Мы проводим экстренное служебное расследование, по монитору изучаем действия каждого сотрудника в связи со случившимся», – сказал Б.Коган.

Он отметил, что вчера, во время этого случая, на входе в клинику находилась только регистратор, которая не имеет медицинского образования и является медицинским работником.

По словам Б.Когана, она растерялась, не знала, как поступить, хотя эти ситуации отрабатывались ранее, она пыталась связаться со своим непосредственным руководителем. По словам главврача, через 3 минуты в здание клиники прибыл сотрудник милиции, который разъяснил ситуацию. И после этого одним из врачей клиники были предприняты меры по предоставлению медицинской помощи пострадавшему, было подготовлено все необходимое медицинское оборудование.

В частности, отвечая на вопрос о том, что сотрудниками клиники было отказано предоставление помощи раненому, со ссылкой, что это частная клиника, Б.Коган отметил: «Она сказала эту фразу, но тут же искала врача, который был с окровавленными руками и в перчатках (оказывал помощь пациенту клиники – УНИАН). Сбросил перчатки, одел чистые перчатки и пошел с бинтами и со всеми материалами через движущийся транспорт. Отказа в оказании помощи не было, была, может быть, задержка во времени – это да. Мы это смотрим по мониторам. Но отказа никакого не было».

Главный врач отметил, что не был свидетелем этого случая. По его словам, расследование должно разобраться в ситуации. Кроме того, он сообщил, что правоохранительные органы в рамках ведения расследования изъяли видеоматериалы камер наблюдения для изучения.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 апреля, в Киеве на улице Саксаганского около 16.00 убили мужчину. Как написала на своей странице в Facebook очевидец происшествия Елизавета Татаринова: «Приблизительно час тому назад стала свидетелем преступления. Прямо на тротуаре – окровавленный человек. С трудом дышит. Рядом валяются разбитые очки, бумажник... Редкие прохожие с удивлением останавливаются, кто-то спешит пройти мимо», – написала она.

По словам Е.Татариновой, вызванная милиция и бригада скорой помощи приехали почти с получасовым опозданием, а персонал расположенной рядом частной клиники согласился принять меры к пострадавшему после длительных уговоров и угроз «ославить» на всю страну.

По распоряжению министра здравоохранения Украины, в Минздраве создана рабочая группа для расследования причин неоказания медицинской помощи человеку работниками частного учреждения здравоохранения на улице Саксаганского в Киеве.