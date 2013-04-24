Киевские власти взялись за новую проблему: киоски на колесах

КГГА насчитала 300 передвижных МАФов в столице / Фото: biznestoday.ru

Киевская городская государственная администрация планирует подготовить на следующее заседание депутатов Киевсовета проект решения об определении терминов «передвижная торговля» и «автоторговля» и разработать требования по их функционированию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом говорилось на заседании городского оперативного штаба по координации действий по демонтажу временных сооружений в городе Киеве.

«Кроме вопроса демонтажа незаконно установленных малых архитектурных форм, нам необходимо также взяться и за новую проблему – так называемые объекты передвижной торговли. Это те же МАФы, только на колесах. Нельзя назвать торговлю в киоске, который в течение года стоит на одном месте, «передвижной торговлей». Мы выдавали разрешение на «передвижную торговлю» 60 объектам, а их теперь насчитывается около 300. Поэтому я предложил внести в график по демонтажу временных сооружений все незаконные объекты. Кроме того, мы разработаем проект решения и передадим его для проработки профильной комиссии Киевсовета, чтобы уже на следующей сессии решить этот вопрос», – отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Также планируется разработать определение термина «автоторговля» и утвердить требования к автокофейням. По словам А.Голубченко, продавать кофе с автомобиля можно, только если источником тепла является электроэнергия. Сейчас же большинство автокофеен пользуются газовыми баллонами, поэтому этот вопрос также требует безотлагательного решения.