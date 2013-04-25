КГГА попросит у Кабмина денег на борьбу с оползнями

Киев не способен самостоятельно профинансировать противооползневые работы

В Киеве около 120 мест определены как оползнеопасные, из которых 8-ми предоставлен статус чрезвычайной ситуации местного уровня.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, сейчас КП «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУППР) проводит работы по предотвращению оползней и ликвидирует последствия оползней на наиболее опасных участках.

Впрочем, по словам и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко, это только первоочередные меры, позволяющие стабилизировать ситуацию, в дальнейшем необходимо разрабатывать проекты и выполнять работы по укреплению склонов таким образом, чтобы на ближайшие годы опасность оползней ни возникала.

«У нас есть разработанные проекты для большинства из 120 оползневых мест в столице, расписан план мероприятий, которые необходимо выполнить, и готова проектно-сметная документация, но работы не проводили в связи с нехваткой финансирования. Поэтому перед нами стоит важная задача – выполнить все мероприятия, предусмотренные проектами, а там, где нет проектов – разработать их. А это немалые средства, к сожалению, силами городского бюджета в короткий срок профинансировать эти мероприятия невозможно», – отметил Голубченко.

В связи с тем, что в этом году на долю Киева выпало немало испытаний, а именно: аномальные снегопады, локальные подтопления, вызванные таянием снега, подмыв плотины Бортнической станции аэрации и значительное количество оползней, городу необходима помощь со стороны государства. Поэтому КГГА обратится к Правительству с просьбой помочь столице Украины с финансированием для укрепления склонов, которые получили статус чрезвычайной ситуации местного уровня.