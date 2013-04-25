Столичные кладбища до сих пор не готовы к гробкам

На Берковцах возле могил лежат груды мусора / Фото: «Сегодня»

Поминальные дни на киевских кладбищах начнутся уже через две недели – с 9 по 14 мая. По словам горвластей, сейчас активно готовят погосты к гробкам. Однако, как показала проверка, кладбища столицы к поминальным дням до сих пор не готовы, сообщает «Сегодня».

Журналисты решили проверить состояние нескольких киевских кладбищ – Городского, Зверинецкого и Байкового.

Байковое кладбище, на первый взгляд, готово, но если отойти в сторону от центральной аллеи, где похоронены известные люди, можно увидеть горы мусора и грязные дорожки. Водоснабжение есть на центральных аллеях, а вот практически на всех дальних участках воды нет, краны на колодцах отсутствуют вовсе. «У меня на старом участке, где похоронена мама, воды нет. Я должна тащить бутыли от самого входа», – пожаловалась посетительница кладбища пенсионного возраста.

Также в некоторых местах на кладбище идет ремонт водопровода. «Были порывы в нескольких местах, сейчас меняем трубы. К поминкам все будет готово: и мусор уберем, и трубы починим», – пообещали работники кладбища.

Посетители Байкового жалуются и на грязный туалет, а также предлагают организовать на кладбище пункт проката инвентаря. «Не нужно было бы грабли и другие инструменты тащить с собой через весь город», – говорят киевляне.

Зверинецкое кладбище расположено на холмах, поэтому некоторые дорожки между могилами оборудованы перилами. Бордюры, заборчики окрашены. Но на верхнем старом участке есть несколько разрушенных после зимы памятников. «Мы бы с радостью их отремонтировали или привели в порядок, но не имеем права без разрешения владельцев», – пояснил заведующий погоста Михаил Терещенко.

На этом кладбище находится и могила матери экс-мэра Леонида Черновецкого Прасковьи Азимовой. Участок в полном порядке: чистота, а место под посадку цветов устлано еловыми ветками. «Мы убираем могилку по просьбе экс-мэра. В этом году их еще не было, но, как правило, дважды в год Черновецкие тут бывают. Ждем», – говорят работники.

На Берковцах много поваленных памятников из-за упавших деревьев, большие кучи мусора, местами в кранах нет воды. «60% территории с водой. Все остальное сделаем к 15 мая», – пообещали в администрации погоста.

«Работаем без выходных. Мусор с кладбищ вывозим постоянно, даже по ночам. Всего на погостах 88 км водопровода, из которых 79 км мы уже запустили. Что же касается пунктов проката инвентаря, то я бы советовал киевлянам обратиться в администрацию кладбища, им дадут на время лопату, грабли или что-то другое. Такая услуга бесплатная», – утверждает начальник управления ритуальных услуг Киевской городской государственной администрации Николай Бабий.