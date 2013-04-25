Луценко: Ради победы на киевских выборах оппозиция должна договориться

Луценко уверен, что оппозиция в любом случае обязана выдвинуть единого кандидата

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что даже если выборы в Киеве назначат на неудобную дату, важнее всего – чтобы оппозиция определилась с единым кандидатом в мэры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя встречу с общественными активистами группы САМ.

«Я считаю, что оппозиция в любом случае обязана выдвинуть единого кандидата в городские головы. Логично это сделать до завершения полномочий нынешнего Киевсовета и Дня Киева», – убежден Ю.Луценко.

«И неважно, назначат ли «регионалы» через Конституционный Суд эти выборы на неудобный для оппозиции и киевлян август, или вообще украдут у киевлян право избирать власть. Главное – продемонстрировать способность оппозиции договариваться о едином кандидате», – сказал он.

Ю.Луценко подчеркнул, что именно киевляне «зафиксировали на парламентских выборах свою демократическую позицию и спасли ситуацию и в согласованных, и в несогласованных оппозицией округах». «Для победы на президентских выборах в 2015 году этот пример трудно переоценить. Теперь оппозиция должна, в свою очередь, прекратить прятать голову в песок, продемонстрировать умение договариваться в верхах по Киеву», – отметил Ю.Луценко.

По его мнению, определенный единый кандидат должен публично «сесть за стол» с представителями гражданского общества и взять на себя определенные обязательства перед столичной общиной. «Кандидаты из числа общественных активистов должны получить квоту в списке единых кандидатов от оппозиции в мажоритарных округах в Киевсовет», – добавил он.

«Все это сделает киевские выборы репетицией к победному алгоритму действий на президентских выборах-2015. Это еще и подтвердит статус Киева как модели постконфликтной украинской нации, где объединяются разные, где научились слышать и уважать других, где получают удовольствие от разнообразия», – отметил Ю.Луценко.