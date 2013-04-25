Киевляне обеспечили одеждой почти 3000 бездомных

За 5 месяцев благотворительной акции одеждой удалось обеспечить 2705 человек

Благотворительный фонд «Социальное партнерство» благодарит всех, кто уже принял участие и помог в сборе одежды для многодетных, бездомных и других людей, оказавшихся в беде.

Все вещи были переданы в благотворительный центр «Стефания», где люди могли бесплатно получить одежду и обувь, а вместе с ней хоть какой-то комфорт и защищенность в холодное время года.

С ноября 2012 по апрель 2013 года было получено 18 328 вещей. Выдано людям 9 571. Одеждой удалось обеспечить в общей сложности 2 705 человек.

У каждого человека в шкафу есть много вещей, которые никогда не понадобятся. Если вы хотите сделать благородное дело, помочь и поделится не нужной вам одеждой или обувью, фонд «Социальное партнерство» будет рад принять ваши звонки, и выяснить, как будет удобней ее передать.

Существует три способа передачи вещей фонду, а именно:

- самостоятельная доставка;

- передача через автомобили социального патруля, которые бесплатно кормят бездомных;

- фонд забирает вещи самостоятельно: на это выделяется один день в неделю и автомобиль фонда едет по указанным адресам. В основном это адреса пожилых людей, которым тяжело доставить одежду и обувь другим способом.

БФ «Социальное партнерство» напоминает: одежда – это атрибут, без которого невозможно существовать. Дайте второй шанс своей одежде, а вместе с ней и человеку.

Вы можете позвонить по телефонам: (044) 591 54 43, +38 (093) 142 84 57 или зайти на сайт: http://socpartnerstvo.org/node/353.