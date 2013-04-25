Янукович уволил главу Днепровского района Киева
18:37, 25 апреля 2013Киев
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Причина – выход на пенсию
Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение об освобождении Александра Шевчука от должности председателя Днепровской райгосадминистрации в городе Киеве.
Текст документа обнародован на сайте главы государства.
В распоряжении отмечается, что А.Шевчук оставляет должность в связи с выходом на пенсию.
Как сообщал УНИАН, А.Шевчук был назначен председателем Днепровской райгосадминистрации в столице 24 ноября 2010 года.
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