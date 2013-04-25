Янукович уволил главу Днепровского района Киева

Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение об освобождении Александра Шевчука от должности председателя Днепровской райгосадминистрации в городе Киеве.

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

В распоряжении отмечается, что А.Шевчук оставляет должность в связи с выходом на пенсию.

Как сообщал УНИАН, А.Шевчук был назначен председателем Днепровской райгосадминистрации в столице 24 ноября 2010 года.