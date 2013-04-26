Столичная прокуратура ищет виновных в загрязнении Совских прудов

На территории Совских прудов проверят экологическую ситуацию / Фото: l-z-foto.livejournal.com

Прокуратура Голосеевского района Киева поручила контролирующим органам провести проверку экологической ситуации на территории Совских прудов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе районной прокуратуры, соответствующие поручения даны столичным органам санитарно-эпидемиологической службы, Госэкоинспекции и Департаменту земельных ресурсов КГГА.

Во время проверки будут взяты пробы воды из прудов на наличие загрязнения опасными веществами и установлены лица, ответственные за состояние территории вокруг Совских прудов.

Кроме того, прокуратурой района совместно со специалистами Государственной инспекции сельского хозяйства будет проверена законность предоставления в аренду частному предприятию указанного земельного участка.