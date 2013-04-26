В Киеве закрылся Булочно-кондитерский комбинат

Вместо БКК выпускать сладости теперь будет хлебокомбинат «Киевхлеба» №12

Один из крупнейших в стране производителей хлеба столичный холдинг «Киевхлеб» закрыл свое основное кондитерское предприятие – Булочно-кондитерский комбинат (БКК).

«БКК закрыт около месяца назад», – цитирует пресс-секретаря «Киевхлеба» Наталью Лукьянову Forbes.ua.

Завод, начавший работу в 1930 году, производил более 200 видов кондитерских изделий – торты, пирожные, печенье. Его выручка по итогам первого полугодия 2012-го составила почти 120 млн гривен. «Киевхлеб» входит в зону интересов Вячеслава Супруненко, бывшего зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Причины закрытия БКК Лукьянова прокомментировать не смогла, сославшись на необходимость согласовать позицию с руководством. Гендиректор холдинга Владимир Череда был недоступен для комментариев – он находится на профильном форуме хлебопеков в Москве.

Один из возможных мотивов – желание найти более рациональное применение участку в центре Киева площадью около двух гектаров. «Киевхлеб» в 2008 году продал под строительство офисного центра площадку законсервированного хлебозавода №4 на ул. Дегтяревской. Проект не был реализован из-за кризиса.

Вместо БКК выпускать торты и другую сладкую выпечку теперь будет хлебокомбинат «Киевхлеба» №12. Туда передано оборудование Булочно-кондитерского комбината и переведена большая часть персонала – свыше 200 человек. Хлебный цех комбината №12 закрыт, что вызвало возмущение попавших под сокращение работников – их более 300 человек.

БКК находится в Шевченковском районе столицы по адресу ул. Черновола, 41, напротив больницы Охматдет. Такое месторасположение специалист по маркетингу компании SV Development Сергей Костецкий характеризует как исключительно привлекательное. «Близость к центру города, хорошая транспортная развязка, высокая плотность населения, – перечисляет Костецкий преимущества площадки. – Хорошее место и для торгового центра, и для бизнес-центра, и для жилья». По его оценке, земля под БКК стоит минимум $150 000 за сотку. Таким образом, от продажи участка компания может выручить около $30 млн.

Сокращение мощностей по выпечке хлеба – общая рыночная тенденция. Причина – низкая рентабельность бизнеса: цены на хлеб регулируются государством. Тот же «Киевхлеб» собирается закрыть хлебозавод в Василькове.

По данным Госкомстата, в прошлом году производство хлеба и хлебобулочных изделий в стране сократилось на 5,3% до 1,6 млн тонн.