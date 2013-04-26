На реконструкции ледового дворца в Киеве украли 12 миллионов

Должностные лица «Авангарда» незаконно перечислили застройщику свыше 12 млн грн

Прокуратура Шевченковского района Киева открыла два уголовных производства по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию ледового дворца «Авангард», расположенного по ул. Мельникова, 46-А.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что детско-юношеский учебно-спортивный центр профсоюзов «Авангард» в 2010 году заключил с ООО «WМ-Украина» договор на проведение работ по реконструкции ледового дворца и поставке соответствующего оборудования для его функционирования.

Как выяснилось, обществом условия договора не выполнены и реконструкция ледового дворца не проведена. Вместо этого должностные лица «Авангарда» подписали заведомо ложные акты приемки-передачи выполненных работ и незаконно перечислили обществу свыше 12 млн грн бюджетных средств.

В отношении должностных лиц детско-юношеского центра «Авангард» открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), а в отношении должностных лиц «WМ-Украина» – по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Киеве родители юных хоккеистов провели у Киевского дома профсоюзов акцию с требованием завершить реконструкцию спорткомплекса «Авангард».

Родители заявили, что, несмотря на выделенные из бюджета 35 млн грн на реконструкцию СК «Авангард», здание комплекса уже три года находится в полуразрушенном состоянии.

Реконструкция СК «Авангард» началась в 2010 г., когда киевские профсоюзы, на балансе которых состоит комплекс, пообещали оперативно провести ремонт. Было даже приобретено необходимое оборудование, но ремонт был прекращен, и каток до сих пор не функционирует.

Ранее СК «Авангард» считался одним из центров украинского хоккея. В 1990-х годах на этой арене домашние матчи чемпионата МХЛ проводил киевский «Сокол» – самая сильная на тот момент команда страны и единственный участник от Украины в турнире, который объединял ведущие клубы Восточной Европы.