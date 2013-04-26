Милиция выясняет, из-за чего загорелась автокофейня в центре Киева (фото)

Предварительная причина – короткое замыкание / Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Киевская милиция проводит проверку по факту пожара автокофейни на Контрактовой площади.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, вчера, 25 апреля, в 12.25 в дежурную часть Подольского районного управления милиции поступило сообщение о том, что возле памятника Г.Сковороде на Контрактовой площади горит автокофейня «Таврия Пикап».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного и Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Работниками МЧС пожар был ликвидирован через 35 минут. Автомобиль уничтожен огнем полностью. Никто из граждан не пострадал.

По предварительному заключению специалистов научно-исследовательского криминалистического центра, вероятной причиной пожара является возникновение короткого замыкания электросети автомобиля. К работникам милиции с заявлением обратился частный предприниматель, которому принадлежит данный автомобиль, переоборудованный для продажи горячих напитков.

Сообщение зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований Подольского районного управления, по факту пожара открыто уголовное производство по ст. 194 ч. 2 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас назначены дополнительные экспертизы, проводится дальнейшая проверка.