Софию и Лавру могут вычеркнуть из списка ЮНЕСКО уже осенью

Комиссия ЮНЕСКО проинспектировала буферную зону Софии и Лавры

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Дмитрий Никульшин считает, что есть реальная угроза исключения уже осенью из списка «Мирового наследия ЮНЕСКО» Киево-Печерской лавры и Софии Киевской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Никульшин сказал сегодня журналистам во время пресс-брифинга по поводу возникновения новой «горячей точки» в буферной зоне Софии по адресу пер. Георгиевский, 9/11.

Он отметил, что в Киеве с 15 по 19 апреля находилась Комиссия ЮНЕСКО с полномочиями провести детальное изучение ситуации, сложившейся с буферной зоной памятников в Киеве, которые входят в списки ЮНЕСКО. Председатель профильной комиссии Киевсовета отметил, что начиная с Парижской конференции ЮНЕСКО в 2010 г., Киев получил множество сигналов прекратить уменьшать и застраивать буферную зону памятников, но киевская власть не реагирует на эти сигналы. Комиссия ЮНЕСКО, посетившая Киев, уже третья с 2010 г. Прошлые разы представители ЮНЕСКО ограничивались только замечаниями и рекомендациями для Украины, но в этот раз выводы будут направлены на Конференцию ЮНЕСКО 2013, которая состоится в ЮАР, где будет рассматриваться вопрос об исключении Киева из перечня Мирового наследия.

По словам Д.Никульшина, никаких официальных заявлений во время этого визита в столицу Украины Комиссия ЮНЕСКО не обнародовала и вела себя «максимально корректно», но из общения с ее представителем можно сделать неутешительные выводы.

Как обратил внимание депутат, представители ЮНЕСКО уходили от конкретных ответов на вопросы журналистов.

«Это говорит о нескольких вещах. С одной стороны, что у нас еще есть кредит доверия. Но я бы говорил о том, что последнее китайское предупреждение уже было, и мы продолжаем говорить о проблеме, которая не решается. Значит, доклад будет соответственно жестким», – сказал он.

Представитель Киевсовета также отметил, что имел беседу с представителем Комиссии ЮНЕСКО Тодором Крестевым.

«Я вам скажу, что настроен он не так радостно, как бы нам хотелось. Потому что он повезет на доклад объективную информацию, объективную картину, которая есть сегодня в Киеве с сохранением памятников архитектуры всемирного наследия, а именно Софии Киевской и Киево-Печерской лавры», – сказал Д.Никульшин о впечатлении представителя ЮНЕСКО после посещения памятников и ознакомления с «планами реконструкции, укрепления и застройки Киево-Печерской лавры, всего комплекса зданий и всего ландшафта, что вызывало особое внимание и предостережения, поскольку проекты, которые были представлены на градостроительном совете у главного архитектора, мягко говоря, очень масштабные».

Также Д.Никульшин сообщил, что будет настаивать, чтобы депутаты Киевсовета на ближайшей сессии все же рассмотрели проект решения об объявлении моратория на достройку, новое строительство и реконструкцию существующих зданий в центре города и прежде всего в буферных зонах Софии и Лавры. Он надеется, что перед выборами есть шанс, что депутаты все же этот проект, который уже почти два года готовится в комиссиях, поддержат и это позволит защитить охранные зоны столицы от застройки и сохранить их исторический вид.

Что касается конкретно строительства на пересечении пер. Георгиевский, 9/11 и ул. Стрелецкой, по которому есть постановление Высшего хозяйственного суда от 26.02.2013 г., которым Киевсовету вменено в обязанность подписать соглашение с застройщиком – ООО «Докас» – об аренде земли для строительства многоэтажки по указанному адресу, Д.Никульшин сказал, что возглавляемая им комиссия будет настаивать на обязательном рассмотрении этого вопроса на сессии Киевсовета.

«Сам Киевсовет настоящий договор не подписывает, а подписывает тот, кто представляет Киевсовет – мэр или заместитель городского головы», – уточнил он.

«Но решение по соглашениям о внесении изменений или возобновлении их действия – это компетенция депутатов Киевсовета, и мы будем настаивать на том, что любые изменения в существующие договоры, которые существенно меняют условия, должны быть рассмотрены на сессии. А данное решение было изменено, потому что постоянно менялись стороны, была передача участка от физического лица юридическому», – подчеркнул Д.Никульшин.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля пресс-служба главы государства проинформировала, что эксперт Международного совета по вопросам памятников и выдающихся мест (ИКОМОС) Тодор Крестев во время встречи с советником Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам гуманитарного развития Юрием Богуцким отметил произошедшие в Украине позитивные изменения по сохранению памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В то же время, отмечалось в сообщении, Т.Крестев отметил важность усиления контроля государства за осуществлением строительных работ в зонах охраны памятников, а также акцентировал внимание на необходимости сохранения существующей панорамы правобережного Киева.