На столичном Подоле ограничили движение
10:32, 29 апреля 2013Киев
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Движение перекрыто на двух улицах
На Хоривой и Притисско-Никольской меняют асфальт
В Подольском районе Киева на улицах Притисско-Никольской и Хоривой введено ограничение движения транспорта.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение перекрыто в связи с проведением работ по замене асфальтобетонного покрытия.
Ограничение движения будет действовать до 18:00 29 апреля.
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