На столичном Подоле ограничили движение

10:32, 29 апреля 2013
Киев
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Движение перекрыто на двух улицах

ремонт дорогНа Хоривой и Притисско-Никольской меняют асфальт

В Подольском районе Киева на улицах Притисско-Никольской и Хоривой введено ограничение движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение перекрыто в связи с проведением работ по замене асфальтобетонного покрытия.

Ограничение движения будет действовать до 18:00 29 апреля.

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