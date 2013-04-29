На столичном Подоле ограничили движение

Движение перекрыто на двух улицах

На Хоривой и Притисско-Никольской меняют асфальт В Подольском районе Киева на улицах Притисско-Никольской и Хоривой введено ограничение движения транспорта. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, движение перекрыто в связи с проведением работ по замене асфальтобетонного покрытия. Ограничение движения будет действовать до 18:00 29 апреля.

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