В Киеве застройщик не перечислил в горбюджет 330 миллионов

Застройщик возводит жилищно-офисный комплекс на Никольско-Слободской

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Киева о взыскании с частного общества более 330 млн грн задолженности по договору долевого участия в создании и развитии инфраструктуры Киева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева со ссылкой на заместителя прокурора города Киева Инну Хомич.

Киевсоветом в 2008 году с ООО «Майк» заключен договор долевого участия в связи со строительством жилищно-офисного комплекса с апартаментами общей площадью 427 206 кв. м на ул. Никольско-Слободской, 1.

По условиям договора застройщик должен был уплатить в столичный бюджет средства на создание и развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Однако, как установлено прокурорской проверкой, обществом обязательства перед территориальной общиной не выполнены и средства в бюджет не уплачены.

Вследствие противоправных действий ООО «Майк» долг по договору долевого участия достиг более 330 млн грн.

«С целью защиты интересов столичной общины прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с общества указанной суммы. Суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме», – констатировала Хомич.