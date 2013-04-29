На Киевщине предприятие незаконно добывало артезианскую воду

Убытки государства составили почти 2 млн грн

Объем незаконно использованной воды – 60 тыс. кубометров / Фото: byrim.com В Киевской области выявлено предприятие, которое незаконно осуществляло добычу воды из четырех артезианских скважин. Кагарлицкой межрайонной прокуратурой установлено, что объем использованной воды составил 60 тыс. кубометров, причинены убытки на сумму почти 2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр). Досудебное расследование продолжается.

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