Убытки Киевского метрополитена превысили 100 миллионов

Расходы метрополитена составили 331,9 млн грн

Финансовым результатом хозяйственной деятельности КП «Киевский метрополитен» за I квартал 2013 года стал убыток в сумме 106,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, расходы Киевского метрополитена за I квартал 2013 года составили 331,9 млн грн.

Из этой суммы на оплату труда было использовано 127,9 млн грн, на отчисления в государственные и социальные фонды – 47 млн грн, приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства и т.д. – 12,4 млн грн; электроэнергия – 22,3 млн грн; тепло-, водоснабжение, топливо, газ – 11,9 млн грн; амортизация – 47,2 млн грн, другие операционные расходы (обязательное аварийно-спасательное обслуживание, банковские услуги, вывоз мусора, связь, охрана труда, налоги и т.п.) – 13,6 млн грн; обязательный платеж в размере 50% суммы поступлений от аренды – 2 млн грн, финансовые и другие расходы (обслуживание кредитов, привлеченных на приобретение вагонов, строительство метрополитена за счет бюджетных средств – 40,5 млн грн, другие расходы – 7,1 млн грн) – 47,6 млн грн.

Доходы Киевского метрополитена за I квартал 2013 года составили 225,1 млн грн.

В течение I квартала 2013 года Киевским метрополитеном перевезено 129,3 млн пассажиров.