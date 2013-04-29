ДТП с киевскими гаишниками: за дело взялась прокуратура

Авария произошла на пешеходном переходе / Фото: «Автополигон»

Прокуратура Оболонского района Киева открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 28 апреля на ул. Зои Гайдай при участии автомобиля работников райотдела ГАИ.

В результате ДТП пострадал пешеход, который получил телесные повреждения и был госпитализирован, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В рамках расследования уголовного производства назначены судебно-медицинская, автотехническая и транспортно-трассологическая экспертизы.