«Киевэнерго» обещает не отключать на праздники горячую воду

Гидравлические испытания будут возобновлены с 13 мая

Для обеспечения киевлян в майские праздники горячей водой ПАО «Киевэнерго» приостановит на этот период плановые работы по проверке теплосетей к следующему отопительному сезону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Гидравлические испытания будут возобновлены с 13 мая.

Как отмечается в сообщении, первые гидравлические испытания сетей в этом году проводились на жилых массивах Беличи, Новобеличи, Академгородок в Святошинском районе с 22 до 29 апреля.

С графиком проведения испытаний тепловых сетей можно ознакомиться на официальном сайте КГГА.

Как отмечают в ПАО «Киевэнерго», гидравлические испытания являются одним из этапов подготовки теплосетей к отопительному сезону.