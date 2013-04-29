«Киевэнерго» обещает не отключать на праздники горячую воду
ПАО приостановит плановые работы
Гидравлические испытания будут возобновлены с 13 мая
Для обеспечения киевлян в майские праздники горячей водой ПАО «Киевэнерго» приостановит на этот период плановые работы по проверке теплосетей к следующему отопительному сезону.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Гидравлические испытания будут возобновлены с 13 мая.
Как отмечается в сообщении, первые гидравлические испытания сетей в этом году проводились на жилых массивах Беличи, Новобеличи, Академгородок в Святошинском районе с 22 до 29 апреля.
С графиком проведения испытаний тепловых сетей можно ознакомиться на официальном сайте КГГА.
Как отмечают в ПАО «Киевэнерго», гидравлические испытания являются одним из этапов подготовки теплосетей к отопительному сезону.