Гаишник, сбивший пешехода в Киеве, отстранен от работы

Работники ГАИ уверяют, что оказали пострадавшему первую помощь / Фото: «Автополигон»

Сотрудник ГАИ, который вечером 28 апреля в Оболонском районе Киева сбил на пешеходном переходе прохожего, на время проведения расследования причин и обстоятельств ДТП отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной ГАИ, по предварительным данным, экипаж автопатруля двигался по установленному маршруту, выполняя обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Около 22.00 на одном из перекрестков работники ГАИ заметили автомобиль «Мерседес», который на большой скорости, проигнорировав красный сигнал светофора, пересек перекресток, приняли меры по его преследованию и задержанию. В результате произошло указанное ДТП с прохожим.

Как подчеркнули в ГАИ, экипаж автопатруля после наезда на человека вызвал скорую помощь и принял безотлагательные меры по оказанию потерпевшему первой медицинской помощи.

В ГАИ также отметили, что все материалы ДТП переданы для дальнейшего расследования в прокуратуру Оболонского района столицы, а сам факт внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.