У Попова решили бесплатно подвозить киевлян в поминальные дни к удаленным кладбищам

Глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов распорядился организовать бесплатную перевозку киевлян в поминальные дни на специальных маршрутах. Об этом Александр Попов сказал в понедельник в ходе аппаратного совещания в КГГА.



«Мы впервые пускаем в поминальные дни специальные автобусные маршруты, которые будут перевозить людей к городским кладбищам бесплатно. Всего на эти маршруты выделено 220 автобусов, и 12 мая киевляне смогут воспользоваться ими, чтобы поехать и помянуть своих родных и близких», – сказал Александр Попов.



Глава Киевской горгосадминистрации также поручил подчиненным рассмотреть возможность запуска малогабаритных автобусов, которые курсировали бы по территории самых крупных кладбищ столицы. «Территории киевских кладбищ достаточно большие. Пожилым людям трудно преодолевать такие расстояния пешком, а автомобили мы не можем впускать в эти дни на их территорию, потому что проезды имеют ограниченную пропускную способность. Поэтому прошу рассмотреть возможность пустить по кладбищам небольшие автобусы, которые в режиме экспресса перевозили бы людей от входа к самым дальним уголкам», – сказал Александр Попов.



Как отмечает пресс-служба КГГА, в частности, 12 мая киевлян бесплатно будут провозить коммунальные автобусы №804е (ст.метро «Лесная» – Северное кладбище) №740е (ст.метро «Выставочный центр» –Южное кладбище), №77е (ул. Курнатовского – Лесное кладбище) и экспрессы к Лесному кладбищу от станций метро «Петровка», «Оболонь», «Черниговская» и универсама «Позняки».



Всего для перевозок киевлян в поминальные дни к городским кладбищам дополнительно выделено 369 единиц транспорта.