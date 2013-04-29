Киевляне просят Папу Римского разобраться со строительством церкви на Оболони

Строительство храма ведется на зеленой зоне / Фото: «Сегодня»

Жители Оболонского района Киева просят Папу Римского Франциска повлиять на представителей Римо-католической церкви в Украине и не строить церковь на Оболони.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН с участием инициативной группы жителей Оболонского района, которые выступают против строительства римо-католического храма Святого Франциска Ассизского.

Представители инициативной группы утверждают, что документы, которые предоставляют представители застройщика, не удовлетворяют нормам действующего законодательства, кроме того, осуществляются провокации и распространение ложной информации о ранении монахинь и агрессии жителей прилегающих домов по отношению к верующим.

Представитель инициативной группы Владимир Янковый подчеркнул, что территория, на которой планируется возвести храм, всегда была зеленой зоной, в советское время здесь были детская и спортивная площадки, а в последнее время эта территория также была обустроена: установлены скамейки, высажены деревья и тому подобное.

Он отметил, что диалоги с застройщиком напоминают разговор слепого с немым, и анонсированные встречи не проходят.

По словам представителя инициативной группы Марины Чудновской, нарушается ряд законодательных актов, которые запрещают осуществлять строительство в зеленых зонах. Также, по ее словам, при подготовке документов о землеотводе было условие согласования с жителями соседних домов. При этом жители не выступают против римо-католической общины, а выступают против любого строительства.

В письме к Папе Римскому жители Оболони подчеркивают, что после того, как они заявили протест против любого строительства в месте отдыха, католикам предложили другое место для строительства, но те отказались.

При этом представители религиозной общины, по утверждению общественности, мотивировали свой отказ тем, что нынешний участок имеет лучшие условия подъезда.

«Выходит, что для экономии своих средств при строительстве храма и проведении благоустройства вокруг него руководству римо-католической религиозной общины прихода Святого Франциска Ассизского безразлично, что территориальная община понесет материальный и моральный ущерб из-за ухудшения условий жизнедеятельности жителей домов по улицам Зои Гайдай, Героев Днепра и Богатырской», – говорится в письме.

«Ваше Святейшество, просим Вас прекратить такие деяния служителей Римо-католической церкви, которые приводят к нарушению завещания Иисуса Христа и порочит Католическую церковь», – говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля на пресс-конференции в УНИАН представители Римо-католической церкви призвали к диалогу жителей столичной Оболони, которые выступают против строительства церкви в их районе.

Отец Франциск Ботвина подчеркнул, что на сегодняшний день нет никакого запрета на строительство римо-католического храма в Оболонском районе Киева, однако они сами решили приостановить строительство, чтобы разобраться с людьми. «Это наша добрая воля – приостановление, чтобы не форсировать неприятные события», – отметил он.

При этом он обратил внимание на то, что в Оболонском районе проживает более тысячи прихожан Римо-католической церкви, а церковь рассчитана на 200-250 человек, и размеры церкви будут составлять всего 30х15 кв. м. Также он отрицал, что эта церковь будет строиться вместо детской площадки, отметив, что площадка останется рядом, в 20 метрах.

Пресс-секретарь Ордена меньших братьев в Украине Патрик Олих рассказал, что в 2004 году католическая община Св. Франциска получила в Оболонском районе Киева участок под строительство храма, который в 2010 году перешел в постоянное пользование церкви. В 2011 году началось строительство, но из-за конфликта с жителями прилегающих домов строительство было приостановлено. 15 апреля 2013 года была осуществлена новая попытка начать строительство. Однако 16 апреля во время молитвы вечерни на месте будущего храма верующие встретились с агрессивным поведением присутствующих там людей. «Римо-католики не отвечали на подобные провокационные действия и продолжали молиться», – отметил он. В этот же день, по его словам, произошло еще одно событие – в сторону молившихся людей были осуществлены выстрелы, в результате чего были ранены монахини Розалия и Терезиана. П.Олих заметил, что, благодаря теплой куртке, у одной из монахинь просто остался кровоподтек на руке, Розалия же получила травму лица и была прооперирована.

«Поэтому к сведению жителей была подана информация о том, что большинство работ, связанных со строительством храма, приостановлено, с нашей стороны мы предложили создать группу из числа жителей, которые могли бы встретиться (с представителями церкви) и выяснить все разногласия», – сказал П.Олих.