Киевский зоопарк будет работать без выходных
18:34, 29 апреля 2013Киев
0
Причина – наплыв посетителей
Изменения в графике работы вносятся на весенне-летний период
Киевский зоопарк в связи с ростом потребности в посещении заведения киевлянами и гостями столицы в весенне-летний период отменяет установленные по понедельникам санитарные дни и будет работать по понедельникам.
Как сообщили УНИАН в зоопарке, с 1 мая экспозиции будут работать до 20.00, кассы –до19.00.
Цена билета: для взрослых – 25 грн, для детей (до 16 лет) – 15 грн, для детей до 5 лет вход бесплатный. Для инвалидов I-II группы, участников ВОВ и боевых действий стоимость билета – 15 грн. Для детей-сирот и инвалидов детства до 18 лет вход бесплатный.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter