Киевский зоопарк будет работать без выходных

Изменения в графике работы вносятся на весенне-летний период

Киевский зоопарк в связи с ростом потребности в посещении заведения киевлянами и гостями столицы в весенне-летний период отменяет установленные по понедельникам санитарные дни и будет работать по понедельникам.

Как сообщили УНИАН в зоопарке, с 1 мая экспозиции будут работать до 20.00, кассы –до19.00.

Цена билета: для взрослых – 25 грн, для детей (до 16 лет) – 15 грн, для детей до 5 лет вход бесплатный. Для инвалидов I-II группы, участников ВОВ и боевых действий стоимость билета – 15 грн. Для детей-сирот и инвалидов детства до 18 лет вход бесплатный.