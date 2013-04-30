Киевские власти пока не будут запрещать автокофейни

Пожарные возле сгоревшего автомобиля, переделанного под автокофейню

Мобильные кофейни пока останутся на улицах Киева – убирать их до разработки новых правил никто не имеет права. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на столичную ГАИ.

Госавтоинспекция может штрафовать владельцев кофемашин только за стоянку в неположенном месте или проезд по тротуару.

«С начала года оформлено 130 админпротоколов, из них 7 – за повторное нарушение. Сумма штрафов – 255 грн. Но зачастую штрафовать некого. Инспекторам говорят: а я не водитель, а торговец. Но ведь за торговлю мы штрафовать не можем», – рассказал заместитель начальника УГАИ Киева Игорь Опанасенко.

Такая же ситуация и с Департаментом благоустройства КГГА, который, по словам и. о. первого замглавы КГГА Анатолия Голубченко, должен будет следить за данным видом торговли.

«Мы можем составить протокол только за нарушения благоустройства на юрлицо (от 850 до 1700 грн) или физлицо (340-1360 грн)», – говорит пресс-секретарь Департамента Владислав Шелоков.

Чтобы ускорить процесс, в мэрии уже разрабатывают новые правила для передвижной торговли.

«Мы готовим проект с четким списком документов, необходимых для работы кофеен, в том числе то, что может являться для них носителем энергии. Потом настанет очередь и остальной «торговли на колесах». Если не успеем подготовить правила для мобильных кофеен к ближайшей сессии Киевсовета, то на следующую точно вынесем», – обещает Голубченко.