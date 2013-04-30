КГГА обнародовала программу празднования Пасхи

Фестиваль писанок состоится в парке Ивана Франко

Традиционно в Пасхальное воскресенье в храмах и молитвенных домах Киева состоятся богослужения. Кроме того, киевлян и гостей города приглашают праздновать Воскресение Иисуса Христа на Крещатик.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в 14:00 на площадке возле КГГА состоится концерт с участием художественных коллективов столицы «От земли до небес – Великий День – Христос Воскрес». С праздником зрителей будут приветствовать: «Киевский академический муниципальный духовой оркестр», академический камерный хор «Крещатик», мужская группа «Казацкие забавы» и ансамбль солистов «Благовест» украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина».

Кроме того, в парке Ивана Франко состоится большое театрализованное действо – «Фестиваль писанок». Во время мероприятия жители и гости столицы смогут увидеть орнаменты писанок разных регионов Украины. Фестиваль продлится до 2 июня.

Религиозные организации города будут проводить духовные песнопения, в частности, религиозная община Римско-католической церкви приглашает всех желающих в парк имени Т.Шевченко.

В Департаменте культуры информируют, что по случаю праздника во всех районах столицы христианские религиозные организации совместно с районными в городе Киеве государственными администрациями организуют праздничные мероприятия для жителей микрорайонов и проведут праздничные встречи с детьми из малообеспеченных семей.