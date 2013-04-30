Суд вернул в собственность Киева помещения на Андреевском спуске

Помещения на Андреевском спуске были проданы частному предприятию

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Подольского района столицы и вернул киевской общине коммунальные помещения общей площадью около 400 м кв. на Андреевском спуске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как указывается в сообщении, в 2009 году Подольский райсовет включил нежилые помещения по ул. Андреевский спуск, 3/24-А общей площадью почти 400 м кв. в перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации путем выкупа.

В последующем районный отдел приватизации коммунального имущества продал эти помещения частному предприятию за 2,4 млн гривен.

Однако, как установила прокурорская проверка, отчуждение помещений состоялось без наличия обязательного заключения уполномоченного органа относительно их стоимости, а, следовательно, является незаконным.

Суд поддержал позицию прокуратуры относительно признания за столичной общиной права собственности на это имущество и обязал частное предприятие вернуть его из незаконного владения.