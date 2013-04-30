В столичной многоэтажке горела квартира (фото)

Из-за сильного задымления подъезда не удалось провести эвакуацию

На бульваре Перова в Днепровском районе Киева загорелась квартира на седьмом этаже одного из домов.

Ликвидация пожара имела определенные сложности: из-за отсутствия окон на лестничной площадке произошло сильное задымления подъезда, сообщает «Магнолия-ТВ».

Некоторые из жителей парадного успели выбежать на улицу, остальные же вынуждены были оставаться в собственных квартирах.

Непосредственно пожар спасатели ликвидировали за несколько минут. Его причина на данный момент выясняется.

По словам местных жителей, в загоревшейся квартире проживает неблагополучная семья.

Фото: «Магнолия-ТВ»