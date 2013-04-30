Материальную помощь ко Дню Победы получат 80 тысяч киевлян

На выплаты к майским праздникам выделено 94 миллиона / Фото: «Газета киевская»

К майским праздникам инвалиды Великой отечественной войны, участники боевых действий, Герои Советского Союза, дети войны, члены семей погибших и участники войны, проживающие в Киеве, получат выплаты из муниципального и государственного бюджета на общую сумму 94 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Департамента социальной политики КГГА Татьяна Костюренко во время брифинга в городской администрации.

«Из городского бюджета выделено 40 млн грн, из государственного – 54 млн грн», – сообщила Т.Костюренко.

Она отметила, что из госбюджета по случаю праздника Великой Победы выплаты составят от 135 грн до 2 тыс. 415 грн – самые большие суммы получат Герои Советского Союза.

Из местного бюджета, как отметила чиновник, размеры помощи составят от 200 грн до 1,5 тыс. грн.

Она отметила, что всего выплаты к 9 мая получат около 80 тыс. киевлян.

Кроме того, по словам Т.Костюренко, к Пасхе отдельные категории социально незащищенных слоев населения получат одноразовую адресную социальную материальную помощь. Размер выплат составит от 100 до 500 грн и получат их почти 338,5 тысяч жителей Киева.